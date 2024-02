Dank AI Nvidia überholt Intel beim Jahresumsatz

Entweicht die Luft schon wieder aus der generativen Künstlichen Intelligenz, schließlich ist gerade das Silicon Valley für seine Tendenz zu spekulativen Blasen berüchtigt? Haben die sogenannten Hyperscaler, die Anbieter von gigantischen Rechenzentren wie Amazon, Microsoft oder Google erstmal ihren Bedarf an KI-Beschleunigern gedeckt? Und fahren Wettbewerber wie AMD und Intel, die mit eigenen Produkten zur Verfolgungsjagd ansetzen, dem Quasi-Monopolisten demnächst in die Parade? Mehr noch: Amazon, Google und Microsoft entwickeln inzwischen ihre eigenen KI-Chips und lassen diese von Auftragsfertigern produzieren, ahmen also das Geschäftsmodell von Nvidia nach. Gehen diese Großkunden in naher Zukunft von der Stange?