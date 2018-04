Daten-Skandal: Facebook-Chef auch selbst betroffen

Mark Zuckerberg erwartet nach eigenen Angaben eine künftige Regulierung seiner Industrie. Es sei „unvermeidbar, dass es irgendeine Art von Regulierung geben wird“, sagte Zuckerberg bei der Anhörung am Mittwoch in Washington. Abgeordnete sollten aber bei Vorschlägen vorsichtig sein, sagte er. Größere Unternehmen wie Facebook hätten mehr Ressourcen, um sich an Vorschriften zu halten, als kleine Start-ups. Insgesamt ist der Facebook-Chef glimpflich durch die fünfstündige Marathon-Anhörung im US-Senat gekommen. Die Senatoren scheiterten mit ihren Fragen und Kritik zum Teil an mangelndem Wissen über das Online-Netzwerk und an gekonnten Ausweichmanövern des 33-jährigen Milliardärs.