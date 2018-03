Datenaffäre: Wo ist Mark Zuckerberg in Facebooks größte Krise?

Nur in der größten Krise, die das soziale Netzwerk je erfasst hat, schweigt sich der innerste Führungszirkel des blauen Imperiums aus. Seit am Wochenende bekannt wurde, dass sich die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica Zugriff auf Informationen von bis zu 50 Millionen Facebook-Nutzern verschafft hat, ohne diese darüber in Kenntnis zu setzen, gerät das Netzwerk immer stärker unter Druck.