Datenschutz Start-up Wire macht Messaging für Unternehmen sicher

Während viele Menschen in ihrer Freizeit Fotos, Videoclips oder kurze Textnachrichten über Messingdienste austauschen, müssen sie im Job noch immer per E-Mail kommunizieren. Laut einer GfK-Umfrage erhält jeder deutsche Büroangestellte im Schnitt rund 600 E-Mails im Monat – mit steigender Tendenz. Und damit wächst bei den Unternehmen auch der Aufwand, um diese so sicher wie möglich zu machen, etwa durch Virenscanner-Lösung, zusätzliche Verschlüsselung oder eine verzögerte Zustellung, also eine Art E-Mail-Quarantäne. Einfache Kommunikation sieht anders aus – und so nutzen viele Beschäftigte dann doch heimlich Messaging-Apps auf ihren Smartphones – und erzeugen dadurch neue Einfallstore für digitale Schädlinge wie Viren oder Erpressersoftware. Obendrein hat das Unternehmen keinerlei Kontrolle über diese Kommunikationskanäle.