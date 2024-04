Datenschutz Steht Metas Werbe-Geschäftsmodell vor dem Ruin?

Wenn eine Plattform wie Facebook ihren Werbekunden anbieten kann, die Anzeigen zielgerichtet auszuspielen, wird ein Streuverlust von 50 Prozent vermieden. Entsprechend teuer können Meta, Google und Co. diese Werbeprodukte verkaufen. Und je kleiner die Zielgruppe, desto höher der potenzielle Preis. Eine Werbebotschaft, die sich an nur 25 Prozent der Bevölkerung richtet, könnte laut Skiera rein rechnerisch den vierfachen Preis auf einem einzigen Werbeplatz erzielen, wenn die richtigen Daten für eine zielgerichtete Ausspielung vorliegen. Und so weiter und so fort: Ein Milliardenpotenzial.



Allerdings setzt das Datenschutzrecht der Praxis Grenzen: „Grundsätzlich gilt im Datenschutzrecht die Zweckbindung. Wenn Sie Daten verarbeiten, tun Sie das immer für einen bestimmten vorher definierten Zweck“, erläutert Daniel Rücker, er ist IT-Rechtsanwalt bei der Kanzlei NOERR in München. Bei personalisierter Werbung – dem Kerngeschäft von Plattformen wie Facebook – stelle sich schon grundsätzlich die Frage, ob die Nutzung der Daten einer ausdrücklichen Einwilligung bedürfe. Dies gelte auch für den Fall C-446/21: „Auch hier stellt sich in noch verschärfter Form die Frage, inwieweit solche sensiblen Daten auch ohne ausdrückliche Einwilligung für personalisierte Werbung genutzt werden dürfen.“