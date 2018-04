Datensicherheit: Facebook beschränkt Zugang für Apps – und sorgt so für einsame Nächte

San FranciscoFacebook könnte Schuld sein an der einsamsten Nacht in den USA seit Jahren: Verzweifelte Nutzer der Datingplattform Tinder wandten sich am Mittwoch in Panik an den Chat-Dienst Twitter, um ihrer Frustration Ausdruck zu verleihen. „Tinder ist down. Das bedeutet, ich bekomme keine Aufmerksamkeit und niemand sagt mir, wie schön ich bin“, twitterte laut „The Independent“ eine verzweifelte Tinderin. „FIX IT!!!“