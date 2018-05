Datenskandal: Facebook wird ausgeforschte Nutzer in der EU wohl nicht entschädigen

BrüsselFacebook wird seine bis zu 2,7 Millionen vom Datenskandal um Cambridge Analytica betroffenen Nutzer in Europa voraussichtlich nicht entschädigen. Zur Begründung erklärte das soziale Netzwerk am Mittwoch, sensible Bankdaten seien nicht betroffen gewesen. Es habe sich zwar „klar um einen Vertrauensbruch“ gehandelt: „Dennoch ist es wichtig daran zu erinnern, dass weder Kontodaten, Kreditkarten-Informationen noch Nummern von Ausweisdokumenten geteilt wurden.“