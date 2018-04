Datenskandal: Jeder dritte Facebook-Nutzer will seine Aktivitäten einschränken

Ein Datenmissbrauch mit weitreichenden Folgen. So musste Facebook-Chef Zuckerberg in dieser Woche an zwei Tagen vor dem US-Kongress Rede und Antwort stehen. Ein Auftritt mit Seltenheitswert, schließlich schickt der 33-jährige Unternehmensgründer lieber seine Führungskräfte zu heiklen Auftritten. Doch der Druck, unter dem das soziale Netzwerk steht, das mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen, ist immens.