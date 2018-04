Datenskandal: So will Facebook-Chef Zuckerberg den US-Kongress überzeugen

Zuckerberg erklärt, dass sein Unternehmen neue Technologien entwickelt, um Daten-Missbrauch in Zukunft zu verhindern. Bei den Wahlen in Frankreich habe Facebook dank dieser neuen Methoden 30.000 Fake-Accounts geschlossen. Bei den Bundestagswahlen in Deutschland habe Facebook mit den Wahlkommissionen direkt zusammengearbeitet. Und auch bei den Wahlen in Alabama habe Facebook dank künstlicher Intelligenz Accounts aus Mazedonien stoppen können.