Mark Zuckerberg entschuldigt sich für Datenaffäre

Lange hat Mark Zuckerberg zur Datenaffäre rund um Cambridge Analytica geschwiegen. Am Mittwoch äußerste sich der Facebook-Chef erstmals öffentlich. „Es ist unsere Verantwortung, eure Daten zu schützen“, schrieb er in dem sozialen Netzwerk an die Facebook-Gemeinschaft. „Und wenn wir dazu nicht in der Lage sind, dann haben wir es nicht verdient, euch zu dienen.“