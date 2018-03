Deal geplatzt: Investoren verzichten auf Kauf von Weinstein Company

New YorkDer Verkauf der früheren Firma des in Verruf geratenen US-Filmproduzenten Harvey Weinstein ist geplatzt. Eine Investorengruppe sagte den Kauf der Weinstein Company ab und verwies zur Begründung auf enttäuschende Informationen über die Realisierbarkeit des Deals. Der Schritt wurde am Dienstag von der Unternehmerin Maria Contreras-Sweet bekanntgegeben. Näheres zu den Hintergründen sagte sie nicht. Sie erklärte aber, die Gruppe sei möglicherweise weiter am Kauf von Aktiva des Film- und Fernsehstudios aus der Konkursmasse interessiert.