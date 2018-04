Delivery Hero, Hellofresh und Co: Rocket Internet mit neuem Aktienrückkaufangebot

An der Börse kam der unerwartete Schritt gut an. Die Rocket-Aktie kletterte zwischenzeitlich bis zu 2,8 Prozent auf 25,92 Euro zu. Im März stieg der Startup-Gründer und -Investor in den MDax auf. Seit den beiden Aktienmarktdebüts von Delivery Hero und Hellofresh hat Rocket viel Geld auf der hohen Kante. Ende März waren es 2,7 Milliarden Euro, die nun teils in den Rückkauf fließen dürften.