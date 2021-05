Dell-Technologiechef Roese „Der Halbleiter-Mangel trifft uns kaum“

Wurde der Absatz vorgezogen, der dann vielleicht in den kommenden Jahren fehlt?

Das glauben wir nicht. Vor der Pandemie war das große Thema Digitale Transformation. Das hat im Überlebensmodus etwas pausiert, kommt jetzt aber mit Wucht zurück. Genauso wie viele Industrien, die geradezu ausgeschaltet wurden, also Fluglinien, die Kreuzfahrtbranche oder Hotels. Dort hat sich ein gewaltiger Rückstau aufgebaut. Es wird ein wachstumsstarkes Jahr für uns.



In der Tech-Branche ist es derzeit in Mode, dass jeder seinen eigenen, maßgeschneiderten Prozessor entwickelt. Dell tut das nicht. Warum?

Weil wir dafür keine Notwendigkeit sehen. Es gibt mehr als genug Angebot. Und harte Konkurrenz, die wir nutzen können. Einen Prozessor zu entwickeln, nur weil wir es können, ist für uns nicht interessant. Bei Unternehmen wie Apple, die über ein geschlossenes System verfügen, ergibt ein eigener Prozessor Sinn. Weil Apple dadurch alles durchdeklinieren kann, also vom eingesetzten Chip bis hin zu den Programmen, die darauf laufen. Es birgt allerdings auch eine große Gefahr. Wenn man nämlich zu sehr auf das eigene Produkt setzt und alles darauf abstimmt und dann die Konkurrenz mit einer besseren Lösung aufwartet. Dann muss man sich echt strecken.