 Der Fall Relotius: „Der Spiegel“ macht den eigenen Betrugsfall zur Titelgeschichte

„Dieses Haus ist erschüttert. Uns ist das Schlimmste passiert, was einer Redaktion passieren kann. Wir hatten über Jahre Reportagen und andere Texte im Blatt, die nicht die Wirklichkeit abbildeten, sondern in Teilen erfunden waren“, heißt es in der „Hausmitteilung“ zum Auftakt der eigenen Berichterstattung über den Betrugsfall, den der „Spiegel“ bereits am Mittwoch bekannt gemacht hat.