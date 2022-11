Der Zombie der E-Autohersteller Faraday Future feuert seinen deutschen Chef

Einst galt Faraday Future als der gefährlichste Herausforderer Teslas. Dessen Model S hatte es Jia Yueting, auch YT genannt, angetan, als er 2014 Kalifornien besuchte. Der chinesische Internet-Milliardär, der sein Vermögen mit einer Telefongesellschaft und dem „Netflix Chinas“ gemacht hatte, beschloss, selbst unter die Elektroautohersteller zu gehen. In einem ambitionierten Zehnjahresplan sollten nicht nur Elektroautos gebaut, sondern auch moderne Städte entworfen werden. Geld spielte keine Rolle – zumindest damals nicht. YT warb Talente von Tesla, BMW, Apple und Ferrari ab. Im Januar 2016 stellte er das erste Fahrzeugkonzept am Rande der Unterhaltungselektronikmesse CES vor, mit dem ehemaligen BMW-Designer Richard Kim an seiner Seite. YT versprach Las Vegas eine Autofabrik.