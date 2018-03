Deutsche Telekom: Höttges korrigiert Konzernstrategie

Telekom-Chef Tim Höttges nimmt nach Informationen der WirtschaftsWoche Korrekturen an seiner seit vier Jahren geltenden Unternehmensstrategie vor. Die Telekom, die eine Führungsrolle bei der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft übernehmen will, sieht großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung ihrer eigenen Geschäftsprozesse und will diesen Punkt als eine der Prioritäten in der neuen Konzernstrategie verankern. „Unter der Überschrift einfach, schnell und agil werden wir sehr forciert die gesamte Organisation in den nächsten Jahren digitalisieren“, erklärte der Telekom-Chef vor Mitarbeitern sein „Strategie-Update“. Auf einem Kapitalmarkttag im Mai will er alle Details seiner neuen Mittelfristplanung vorstellen.