Deutsche Telekom T-Mobile US zieht nicht in den Vorstand ein

Das soll wohl so bleiben. Dem neuen Chef von T-Mobile US, Mike Sievert, will Telekom-Chef Timotheus Höttges nicht auch noch die zeitintensive Vorstandsarbeit aufhalsen. Außer dem Chef der IT-Sparte T-Systems, der im Vorstand traditionell eine Sonderrolle spielt, sind die operativen Zuständigkeiten in den beiden Privatkunden-Geschäftsfeldern Festnetz und Mobilfunk bisher lediglich auf die Regionen Deutschland und Europa aufgeteilt. Der Deutschland-Chef - im Moment noch Dirk Wössner - und der Europa-Chef - seit Januar 2017 Srini Gopalan - haben einen Sitz im siebenköpfigen Vorstand. Dagegen bekam der erst kürzlich ausgeschiedene T-Mobile-Chef John Legere diesen Posten nie. Sein Jahresgehalt war auch so höher als das der anderen Vorstandsmitglieder.