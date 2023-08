Deutsche Telekom Vergiss nicht, wo du herkommst, Tim!

Aber der Staat fördert auch – und davon profitiert oft gerade die Telekom als größter Anbieter. Zum Beispiel fließen pro Jahr drei Milliarden Euro allein an Breitbandförderung, seit 2015 gab die Bundesregierung ganze 17 Milliarden Euro dafür aus – und in der Projektübersicht ist die Telekom am häufigsten als Empfänger genannt. Auch der Ausbau von weißen Flecken im Mobilfunknetz und die Netze entlang der Bahnstrecken werden mit Steuergeldern subventioniert.