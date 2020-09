Deutsche-Telekom-Vorstand Dominique Leroy: Kein unbeschriebenes Blatt

Die Polizei fuhr an einem Donnerstag vor etwas mehr als einem Jahr vor der Brüsseler Privatwohnung von Dominique Leroy vor – eine Hausdurchsuchung stand an. Auch in ihrem Büro in der Chefetage des belgischen Telekom-Konzerns Proximus wurden Unterlagen sichergestellt. Nach eingängiger Prüfung wollte die Staatsanwaltschaft in diesem Mai die Anklage erheben. Doch die heute 55-Jährige zog es vor, in einem Vergleich 107.841 Euro Strafe zu zahlen, statt sich dem Richter in einem Prozess zu stellen.