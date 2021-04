Deutsches Software-Unternehmen Linux-Anbieter Suse: Kommt der dritte deutsche Milliarden-Börsengang?

Mit dem Nürnberger Software-Unternehmen Suse steht wohl der dritte milliardenschwere Börsengang in Deutschland in diesem Jahr bevor. Der 1992 gegründete Anbieter von Linux-Software will mit der Ausgabe neuer Aktien 420 Millionen Euro (500 Millionen Dollar) einnehmen, zudem gibt der 2018 eingestiegene schwedische Finanzinvestor EQT einen Teil seiner Aktien ab, wie Suse am Montag mitteilte. Die ehemalige SAP-Managerin Melissa Di Donato, die Suse seit zwei Jahren führt, erklärte: „Der Börsengang gibt uns die strategische und finanzielle Flexibilität, mit der wir unsere langfristige Unabhängigkeit sichern können.“ Doch nicht immer wachsen die Bäume für Börsenneulinge in den Himmel: Die Münchner Laborkette Synlab strich das Emissionsvolumen angesichts des verhaltenen Interesses kräftig zusammen.