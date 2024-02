Deutschland ade „In Polen gibt es eine andere Art zu denken“

Ist es günstiger, in Polen Software zu entwickeln als in Deutschland?

Im Moment schon, mit Blick auf die Gehaltsstrukturen und Lebenshaltungskosten, aber es gleicht sich an das deutsche Level an. Vor allem die Inflation hat die Preise in Polen maßgeblich nach oben getrieben. Und die Fachkräfte wissen auch, was ihr Beitrag wert ist und welche Gehälter ein paar Kilometer weiter jenseits der Grenze gezahlt werden.