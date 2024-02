Dem Präsidenten des US-Softwarekonzerns, Brad Smith, zufolge steckt Microsoft im laufenden und kommenden Jahr 3,2 Milliarden Euro in neue KI-Rechenzentren und -Schulungsangebote. Das sei die größte Summe, die sein Unternehmen in den vergangenen 40 Jahren in Deutschland ausgegeben habe. Maßgeblich für die Entscheidung sei die Bedeutung der Bundesrepublik für die Weltwirtschaft. Die hohen Anforderungen beispielsweise an den Datenschutz halte er für einen Standortvorteil. „Die Welt möchte, dass sich diese Technologie auf eine sichere Art und Weise weiterentwickelt, die die Grundrechte der Menschen schützt. Wenn wir also die Standards hier in Deutschland erfüllen können, werden wir die Bedürfnisse der Welt erfüllen.“