Deutschland So klappt der „Big Bang“ im 5G-Mobilfunk

Nur eine eigenständige Netzgesellschaft könne Investitionen besser an den Bedürfnissen des Konzerns und der Konkurrenten ausrichten und so Wachstum schaffen, schrieb Tenzer 2008 an den Telekom-Aufsichtsrat und zog sich damit den Zorn seiner Nachfolger im Vorstand zu. Mit dem E-Plus-Manager Lennertz hat Tenzer jetzt – zehn Jahre später – einen Verbündeten gefunden, der seinen alten Plan noch einmal aufleben lässt.