Die Telekom trifft's am härtesten So teuer wäre der Rauswurf von Huawei aus dem 5G-Netz

In der am Mittwoch veröffentlichten neuen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung gibt es noch keine konkreten Maßnahmen zu China. Außenministerin Annalena Baerbock aber betonte, dass das „chinesische Interesse an unserer Sicherheitsstrategie sehr groß sei“. Für das Treffen am 20. Juni hat China das Thema Huawei mit auf die Agenda gesetzt. Die China-Strategie wird noch weiter erarbeitet, die „Dimension der Systemrivalität“ zu China rücke in den Vordergrund. Noch steht aber auch das Urteil der Prüfung des Verbaus von Huawei-Komponenten des Innenministeriums aus, das für diesen Sommer angekündigt ist.



