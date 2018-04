DigiNetz-Gesetz: Telekom muss sich bei Mitverlegung von Glasfaser an Kosten beteiligen

Bonn/WiesbadenDort wo sich die Telekom am Ausbau von Glasfasernetzen beteiligen will, muss sie auch die Tiefbaukosten mittragen. Das geht aus einer Entscheidung der Bundesnetzagentur in einem Streit zwischen Telekom und der Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden hervor, die am Montag veröffentlicht wurde.