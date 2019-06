Digital Champions Award Vorentscheid : Bayerns Quelle der Digitalisierung

Auf die Unterstützung durch neue Technologien, die die Digitalisierung erst möglich macht, setzt auch Schwan Cosmetics. Das Unternehmen, das zur Schwan Stabilo-Gruppe gehört, stellt Maschinen her, mit denen Kosmetikunternehmen in aller Welt ihrerseits Kosmetikstifte produzieren. In der Fernwartung setzt Schwan Cosmetics auf Augmented Reality mit entsprechenden Brillen. Der Mitarbeiter in der Zentrale des Familienunternehmens sieht, wo bei einem Defekt einer Maschine in einer weit entfernten Produktionsstätte das Problem liegt. Der Mitarbeiter vor Ort bekommt dann auf die Brille gespielt, wo zum Beispiel genau ein Teil angefasst werden muss. Dadurch fallen Anreisen von Mechanikern weg und der Kunde kann rasch das Problem selber beheben. „Unsere Lösungen aus der Kosmetikbranche nutzen inzwischen Maschinenbauer“, sagt Bernd Preuschoff, Head of Digital bei Schwan Cosmetics. Dafür gab es die Auszeichnung in der Kategorie Digitale Prozesse und Organisation.