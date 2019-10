Digital-Konzerne Warum es für die Digitalwirtschaft ein neues Wettbewerbsrecht braucht

In vielen Ländern denken Politiker derzeit darüber nach, wie sie der Marktmacht einzelner großer Digitalkonzerne begegnen können, auch Uber und Booking gehören dazu. Es geht um Märkte wie die Internetsuche, soziale Medien, Onlinehandel, und damit verbunden digitale Werbung, auf denen einige dominante Anbieter immer mehr Macht vereinen. Der Grund dafür sind Skaleneffekte, die Unternehmen verfügen über so viele Daten sowie inzwischen die entsprechende Infrastruktur, dass sie in einem ganzen Netzwerk von Angeboten Vorteile entwickeln können. Beispielsweise zeigt Google Suchenden auch gleich selbst Hotelangebote oder Produktpreise an.