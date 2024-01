Digital Markets Act Wie die EU „Big Tech“ zu mehr Verbraucherschutz zwingt

Ende Januar nun die DMA-erzwungene Wende: In einer Stellungnahme kündigt der US-Konzern weitreichende Änderungen in iOS, Safari und dem App Store an, um die Vorgaben des DMA umzusetzen. Dazu gehört – jedenfalls für Rechner, Tablets und Smartphones, die in der EU vertrieben werden – erstmals auch die Möglichkeit, neben Apples eigenen Diensten auch andere App-Stores und weitere alternative Zahlungsmöglichkeiten auf den Geräten zu nutzen. Die neuen Funktionen sollen ab März für Kunden in den EU-Staaten verfügbar sein.