Digitale Gefahrenabwehr: Microsoft investiert eine Milliarde Dollar im Kampf gegen Cyberkriminalität

Patti Chrzan ist Senior Director in Microsofts Digital Crimes Unit, der DCU, in einem unscheinbaren Gebäude des Redwest-Campus in Redmond, im Bundesstaat Washington. DCU, das hört sich so an wie die US-Serie NCIS mit Elite-Ermittler Jethro Gibbs, und es ist irgendwie auch so. Die DCU ist das Herz von Microsofts digitaler Gefahrenabwehr: Hier laufen alle Fäden der globalen Ermittlungen gegen das organisierte Verbrechen im Internet beim größten Softwareanbieter der Welt zusammen. „Fotografieren verboten“, ist der erste Satz, den man zu hören bekommt, wenn man die dicke Glastüre durchschritten hat. Die Rucksäcke soll man bitte auf den Bänken am Eingang des langen Ganges ablegen. „Keine Angst“, heißt es mit einem Augenzwinkern. „Hier kommt keiner rein.“