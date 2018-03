Digitaler Journalismus: Google startet globale News-Initiative

Mountain ViewGoogle wird seine Initiativen zur Unterstützung von Verlagen, Medien und Journalismus unter einem neuen globalen Dach zusammenfassen. Der Internet-Riese kündigte am Dienstag die Gründung der „Google News Initiative“ (GNI) an. Das Projekt werde in den kommenden drei Jahren mit 300 Millionen Dollar (rund 270 Millionen Euro) ausgestattet.