Dirk Lux: „Jeder hat die Wahl sich von Facebook zu distanzieren“

Hat nicht Facebook mittlerweile eine solche Bedeutung für Kunden und Agenturen, dass Kritik und Boykottdrohungen schlicht an dem Riesen abprallen?

Jeder hat die Wahl sich von Facebook zu distanzieren und andere Kanäle zu nutzen. Die Wahrheit ist jedoch, dass sich weder genug Facebooknutzer noch genug Wertreibende finden, die das dann auch durchziehen. So hält sich der „Schaden“ für Facebook (abgesehen von dem Sturz des Börsenwertes) zunächst in Grenzen. Es ist aber nicht so, dass sich Facebook nicht bewegt oder das einfach an sich abtropfen lässt. Wie gesagt, wir sind in ständigem Austausch und die Anliegen werden ernst genommen. Die Umsetzung könnte bestimmt schneller erfolgen, aber in dem Punkt funktioniert Facebook dann manchmal doch wie ein Großkonzern.