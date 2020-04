Diskussion um Corona-App Smarte Bekämpfung der Pandemie ist erlaubt

Gastbeitrag von Peter Schmitz 01. April 2020

Kann eine Smartphone-App dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern? Bild: dpa Bild:

Der Schutz von Leben scheitert nicht am Datenschutz. Der Einsatz von Tracking-Apps, die Standorte von Corona-Infizierten zeigen, ist in Deutschland sogar ohne Gesetzesnovelle möglich, argumentiert der Anwalt Peter Schmitz in seinem Gastbeitrag.