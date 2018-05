Dokumentation über Löschzentren: So lagert Facebook den Hass im Netz in Billiglohnländer aus

Spätestens, seitdem Medien über die Zustände im Arvato-Löschzentrum in Berlin berichteten, gibt es auch in Deutschland eine sensiblere Öffentlichkeit für das Thema. Facebook versucht sich deshalb im Gegensatz zu anderen Konzernen in Transparenz: Journalisten und Politiker wurden zu Besuchen in die Zentren in Essen und Berlin eingeladen.