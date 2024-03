Drei Chefinnen in Folge Wer ist die neue Frontfrau bei Microsoft Deutschland?

Wer immer beklagt, dass es zu wenig weibliche Führungskräfte gebe, erst recht im IT-Umfeld, sollte seinen Blick auf Microsoft in Deutschland richten. Denn mit Agnes Heftberger übernimmt dort zum 15. April bereits zum dritten Mal in Folge eine Chefin den Vorsitz der Geschäftsführung. Heftberger übernimmt, wie Microsoft-Europachef Ralph Haupter am Dienstag in einer Nachricht an die Microsoft-Beschäftigten bekannt gab, in gut zwei Wochen die Führungsrolle von Marianne Janik. Letztere wird den Ableger des US-Konzerns nach drei Jahren auf dem Chefposten auf eigenen Wunsch verlassen.