DSGVO-Verstoß Behörde brummt 1&1 Millionenbußgeld auf

Datenschutz sei Grundrechtsschutz, sagte Kelber. Die Geldbuße sei „ein klares Zeichen, dass wir diesen Grundrechtsschutz durchsetzen werden“. Er verwies darauf, dass die Geldbuße höher hätte ausfallen können, die Firma habe sich aber einsichtig gezeigt und ihre Arbeitsweise in einem ersten Schritt verbessert. In einem zweiten Schritt ist ein neues Authentifizierungsverfahren in in Arbeit.



Die 1&1 Telecom GmbH will gegen den Bußgeldbescheid klagen – dieser sei „absolut unverhältnismäßig“, monierte die Datenschutzbeauftragte von 1&1, Julia Zirfas. Es habe sich lediglich um einen Einzelfall aus dem Jahr 2018 gehandelt. Aus Sicht von 1&1 ist das Bußgeldschwert auf der Grundlage der Datenschutzgrundverordnung DSGVO zu scharf. Zirfas, monierte, dass die Mitte Oktober eingeführte neue Bußgeldlogik der hiesigen Aufsichtsgremien „gegen das Grundgesetz“ verstoße. Diese orientiere sich am jährlichen Konzern-Umsatz. So könnten „kleinste Abweichungen riesige Geldbußen zur Folgen haben“, sagte die Sprecherin.