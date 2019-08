Duan Yongping: Chinas unbekannter Smartphone-König

Der 1961 geborene Duan hat eine Ausbildung als Elektroingenieur. Seinen Master schloss er an der Pekinger Volksuniversität ab. Die Unternehmerkarriere begann als 28-Jähriger in der südchinesischen Provinz Guangdong. Innerhalb eines Jahrzehnts baute er zwei Marken auf, die in China heute noch jeder kennt: Den Spielekonsolen-Hersteller Subor sowie BBK Electronics, der lange vor allem für DVD-Player bekannt war. Mittlerweile stellt das Unternehmen auch Fernseher, MP3 Player, Digitalkameras – und eben auch die so erfolgreichen Smartphones unter anderen Marken her.



Chinesische Verbraucher haben jahrelang auf einheimische Marken gewartet, auf die sie stolz sein können, und Firmen wie Huawei, Xiaomi, Vivo und Oppo haben ihnen diesen Wunsch erfüllt.