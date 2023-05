Das Ereignis ist, obschon schnell aus der Welt geschafft, ein Warnsignal, und zeigt erneut, wie schmal der Grat unserer vermeintlichen Gewissheit ist und wie groß die Gefahren sind, die von den neuen Programmen und Werkzeugen ausgehen, mit denen wir unendlich Texte und Bilder erzeugen können. Realität und Erfindung, Fakt und Fake werden in neuen Dimensionen verschmelzen und verschwimmen. Der Papst in Daunenjacke, Angela Merkel und Barack Obama beim Eisessen – das war Spielerei, die Vorgruppe. Fotos von Katastrophen oder Reden von Politikern, die nie stattgefunden haben, die Märkte in Turbulenzen stürzen oder Wahlen beeinflussen, das ist der Ernstfall.