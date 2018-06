Milliardenschwerer Aktienrückkauf beflügelt Toshiba

Die Ankündigung eines umgerechnet 5,4 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufs hievt Toshiba auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch. Die Aktien des japanischen Technologiekonzerns stiegen am Mittwoch um bis zu elf Prozent auf 351 Yen. Dabei wechselten bis kurz vor Handelsschluss in Tokio fast sieben Mal so viele Toshiba-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.