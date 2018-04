Einigung im Tarifstreit: Mehr Geld und viel mehr Freizeit für Telekom-Mitarbeiter

Am Mittwoch streamte die Gewerkschaft Verdi noch live von einer Demonstration in der Kölner Südstadt an den Verhandlungsort Euskirchen, um ihre Forderungen klarzumachen – und zwar deutlich und laut. Die Demonstranten verursachten einen ohrenbetäubenden Lärm, der bei gutem Wind vielleicht auch ohne Videostream ins rund 45 Kilometer entfernte Euskirchen gelangt wäre.