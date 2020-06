Einigung mit Softbank Warum der T-Mobile-Aktiendeal für die Telekom Sinn ergibt

Die Margen in den USA sind derzeit sogar geringer als die in Deutschland. Warum macht die Übernahme dennoch Sinn? Aktuell erwirtschaftet die Deutsche Telekom in Deutschland wohl die besseren Renditen. Der Kampfkurs von T-Mobile unter dem früheren CEO John Legere hatte den Wettbewerb in vielen Preispunkten unterboten. Analysten schätzen grob, dass die Deutsche Telekom in Deutschland aktuell bis zu zwölf Prozentpunkte mehr Ebidta-Marge erzielt wird als in den USA.