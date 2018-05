Elektronikriese atmet auf: Toshiba nimmt letzte Hürde für Milliardenverkauf der Chipsparte

Toshiba war durch die Insolvenz seiner US-Atomsparte Westinghouse in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hatte den Verkauf verschiedener Unternehmensteile angestoßen. Zum Bain-Consortium gehören Apple, SK Hynix, Dell sowie Seagate und Kingston Technology. Der japanische Hersteller von Chipmaschinen-Teilen, Hoya, und Toshiba selbst sollen in das Unternehmen investieren. Damit werden japanische Firmen weiter mehr als 50 Prozent an Toshiba Memory halten, was die Regierung in Tokio fordert.