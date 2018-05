Elektronikriese in der Krise: Toshiba zieht sich mit Verkauf der Atomkraftwerkssparte selbst aus der Schlinge

Unterm Stich steht 2017 ein Reingewinn von 804 Milliarden Yen (rund 6 Milliarden Euro) – das erste Plus in vier Jahren. Aber den Großteil des Reingewinns verdankt Toshiba Steuergutschriften nach dem Verkauf der Atomkraftwerkssparte Westinghouse und Verkäufen von Firmen wie Landis+Gyr in der Schweiz.