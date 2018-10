Elektrotechnik Aixtron begeistert Anleger mit Gewinnaussichten

DüsseldorfNeue Technologien wie etwa die 3D-Sensorik oder Lasertechnik kurbeln die Nachfrage nach Chipanlagen von Aixtron an. Vorstand Bernd Schulte hob daher seine Gewinnprognose erneut an und erwartet nun das beste Ergebnis seit 2011, wie Aixtron am Dienstag mitteilte. Das sorgte an der Börse für einen Kurssprung von über 15 Prozent auf 9,97 Euro. Der Auftragseingang sei höher als erwartet ebenso wie die Profitabilität, kommentierte Günther Hollfelder von Baader.