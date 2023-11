Elon Musk Chatbot Grok: Mit „Echtzeit-Wissen“ gegen die KI-Konkurrenz

In einem von X.AI veröffentlichten Test wird behauptet, alle Modelle in vergleichbaren Klassen so wie GPT 3.5, Inflection.AI und Metas LLaMA bei der Genauigkeit der Aussagen übertroffen zu haben. X.AI zog dafür mathematische Aufgaben, wie sie in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 in der Schule gestellt werden, sowie Multiple-Choice-Fragen heran und ließ Grok zudem Codes in der Programmiersprache Python schreiben.