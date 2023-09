Elon Musk Die neue Biografie ist für Musk nicht ohne Risiko

Musk erklärte sich nicht nur zu Gesprächen bereit, sondern ließ Isaacson ihn wie ein Schatten über zwei Jahre hinweg immer wieder begleiten. Bei Sitzungen bei Tesla, bei Raketenstarts bei Space X oder gar Zusammenkünften mit seiner Familie, seinen Freundinnen und den außerehelichen Kindern. Darunter auch Unterhaltungen mitten in der Nacht. Musk ist so getrieben, dass er gewöhnlich nur ein paar Stunden schläft.



Isaacson agierte dabei fast wie ein väterlicher Freund oder gar Berater. In Musks Umfeld registrierten einige, dass Musk mehrmals den Ratschlag seines Biografen einholte, beispielsweise als es um den Neustart von Twitter ging. Entstanden ist dadurch wie bei der Jobs Biografie eine besondere Nähe, in die sich Isaacson als Erzähler selbst einbringt. Und klarmacht: Das ist kein Hörensagen, sondern stammt direkt von der Quelle.