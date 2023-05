Elon Musk und Linda Yaccarino Kann dieses Duo den Umsatzschwund bei Twitter stoppen?

Elon Musk hat nun doch noch Wort gehalten. Vor Monaten hatte der damals frisch gebackene Twitter-Eigentümer versprochen, sich dem Votum seiner Nutzer zu beugen und einen Vorstandschef zu installieren. Sobald sich jemand finde, der „töricht genug ist, den Job anzunehmen“ – nicht gerade überzeugende Werbung für den Posten. Die Närrin heißt Linda Yaccarino, die Werbechefin des Medienkonzerns NBC Universal. Eine gestandene Spitzenmanagerin, wegen ihrer nachdrücklichen, aber erfolgreichen Methoden in der Branche auch als die Frau mit dem „Samthammer“ bekannt. Wie Musk lässt sie sich in keiner Schublade ablegen. Engagiert beim Weltwirtschaftsforum, Covid-Impfbefürworterin und zugleich Unterstützerin von Ex-Präsident Donald Trump erregt sie sowohl links als auch rechts Argwohn. Was hat die 59-Jährige dazu bewogen, sich den Job anzutun, der in dem bereits anlaufenden Wahlkampf um das Weiße Haus noch vergifteter zu werden droht als er ohnehin schon ist?