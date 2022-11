Elon Musks Twitter-Saga Wie sich deutsche Twitter-Mitarbeiter gegen die Kündigungen wehren

Eine Woche nach der Übernahme ging Elon Musk einen radikalen Schritt und feuerte gut 50 Prozent seiner Mitarbeiter. Wie Tom auch, haben die meisten davon nicht wie versprochen per E-Mail erfahren, sondern konnten sich zum Großteil nicht mehr in die arbeitsinternen Systeme, Slack-Channel oder ihre E-Mails einwählen, wie viele Betroffene auf Twitter berichteten. Musk ist mittlerweile noch weiter gegangen, fordert seine Noch-Mitarbeiter auf, nun „extreme hardcore“ zu sein, stundenlang zu arbeiten, immer mehr zu geben, wöchentlich per Mail eine Rückmeldung zu geben, was sie in der Woche geschafft haben. Wer noch nicht gefeuert ist, konnte letzte Woche per Formular den neuen harten Arbeitsbedingungen zustimmen – wer dabei nicht auf ja klickte, galt laut Musk automatisch als gefeuert. In einem Online-Medium, in dem sich Tom weiterhin mit gut hundert seiner Entwickler-Kollegen weltweit vernetzt, seien die meisten glücklich darüber, nun weg zu sein. „Das ist aber auch ein bisschen Galgenhumor“, sagt Tom.