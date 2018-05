Energiekonzern: Eon will stärker in Glasfasernetze investieren

EssenDer Energiekonzern Eon will künftig stärker in Glasfasernetze investieren. „Wir prüfen derzeit, wie wir unsere Aktivitäten in diesem Markt ausbauen können“, sagte Vorstandschef Johannes Teyssen am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Essen. Eon spreche bereits mit möglichen Partnern aus der Branche. In Deutschland habe Eon bereits 25 000 Kilometer Glasfaserkabel verlegt.