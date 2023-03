Entlassungen bei Meta Zuckerberg, du kannst nicht gewinnen!

Nun ist es nicht so, als hätte Zuckerberg nicht erkannt, wie wichtig KI ist. Immerhin lobt er sich in seiner E-Mail an die Mitarbeiter für das „größte Einzelinvestment in fortgeschrittene KI“, die in jedes Produkt eingebaut wird. Doch sein Chatbot Galactica, den er zwei Wochen vor ChatGPT präsentiert, scheiterte so grandios, dass er ihn nach drei Tagen wieder offline nehmen musste.