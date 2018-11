Entschuldigung bei Arbeitern: Samsung entschuldigt sich für Krankheits- und Todesfälle in bestimmten Fabriken

SeoulSamsungs Elektroniksparte hat sich für Krankheits- und Todesfälle unter Werksarbeitern entschuldigt. Das Unternehmen habe es versäumt, eine sichere Arbeitsumgebung in bestimmten Fabriken zu schaffen, teilte es mit. Dutzende Angestellte an Fertigungsstraßen für Halbleiter- und Flüssigkristallbildschirme hatten mit schweren Leiden wie Leukämie oder Hirntumoren zu kämpfen. Der Konzern sei mit „Gesundheitsgefahren nicht hinreichend umgegangen“, räumte Kinam Kim, Präsident der Geräteabteilung von Samsung Electronics, am Freitag auf einer Pressekonferenz in Seoul ein. Vor Ort waren auch Aktivisten und Verwandte betroffener Arbeiter.